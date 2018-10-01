Москва, , 14:49 — REGNUM Toyota представила в России новую версию кроссовера Fortuner TRD, в основе которой лежит комплектация «Элеганс». Об этом 1 октября сообщил портал «Драйв».

От старой версии новый Fortuner TRD отличается бамперами, нижней решёткой радиатора, эмблемой TRD и чёрной окантовкой противотуманных фар. Под капотом машины установлен 2,8-литровый турбированный дизельный мотор мощностью 177 л. с. Также она получила автоматическую КП на шесть передач.

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Напомним, аббревиатура TRD расшифровывается как Toyota Racing Development. Так называется подразделение компании, которое специализируется на тюнинге.

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