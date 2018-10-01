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Четвёртое поколение седана Kia Cerato вышло на российский рынок

Техника

В моторной гамме нового седана присутствуют два знакомых агрегата

Москва, 1 октября 2018, 10:37 — REGNUM  Южнокорейская компания Kia выпустила на российский рынок четвёртое поколение седана Cerato. Стоимость базовой комплектации машины составляет 1 млн 49 тыс. 900 рублей. Об этом 1 сентября сообщило агентство «Автостат».

Автомобиль в России производит калининградский завод «Автотор». В моторной гамме нового седана присутствуют два знакомых агрегата: 1,6-литровый двигатель Gamma (128 л. с.) и 2-литровый Nu (150 л. с.). В паре к первому мотору идут механическая или автоматическая коробки на 6 передач. В паре ко второму — только шестипозиционная АКПП.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, документ одобрения типа транспортного средства (ОТТС) Kia Cerato получил в июне 2018 года. На рынке США этот автомобиль известен под названием Forte, в Южной Корее его продают под названием K3.

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