Артиллерийский комплекс «Набросок» разрабатывают в России

Москва, , 02:21 — REGNUM Новейший артиллерийский комплекс «Набросок» разрабатывают российские специалисты. Об этом главком сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков рассказал в интервью изданию «Московский комсомолец».

Речь идет о комплексе артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена, предназначенного для ракетных войск и артиллерии. Предусмотрены разные варианты базового шасси, включая технику для оснащения арктических подразделений.

Кроме того, создана арктическая модификация зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», отметил Салюков. Также ведется работа над зенитным артиллерийским комплексом «Деривация-ПВО», вооруженным автоматической пушкой калибра 57 мм и предназначенным для борьбы с беспилотниками.

К концу подходит работа над новым межвидовым артиллерийским комплексом «Коалиция-СВ», способным вести инновационный режим стрельбы «Шквал огня». При этом снаряды выпускаются из одного орудия под разными углами и одновременно поражают цель.

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