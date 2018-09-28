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Кровь застыла в жилах. СМИ Британии написали о ракетном комплексе «Бастион»

Политика

The Daily Express: «Леденящие кровь видеоматериалы демонстрируют запуск сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Оникс» с острова Котельный»

Кровь застыла в жилах. СМИ Британии написали о ракетном комплексе «Бастион»
Иллюстрация: Mil.ru
Береговой ракетный комплекс «Бастион»

Лондон, 28 сентября 2018, 00:51 — REGNUM  Учения Северного флота с использованием берегового ракетного комплекса «Бастион» испугали британцев, пишет The Daily Express.

Издание опубликовало материал под названием «Россия угрожает третьей мировой: Путин одобрил первый запуск сверхзвуковых ракет», в котором содержатся комментарии по поводу видео с «Бастионом».

"Леденящие кровь видеоматериалы демонстрируют запуск сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Оникс» с острова Котельный», — говорится в статье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября стало известно, что в Арктике в ходе тактических учений Северного флота впервые применен береговой ракетный комплекс «Бастион». Ракетные стрельбы производились в районе архипелага Новосибирские острова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Арктике впервые испытали комплекс «Бастион»

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