Компания Sony отказалась проводить PlayStation Experience 2018

Токио, , 20:49 — REGNUM Традиционное мероприятие компании Sony — Sony PlayStation Experience не состоится в 2018 году. Компания считает, что проведение выставки вызовет волну недовольства фанатов из-за нехватки интересных анонсов. Этой информацией поделился Шон Лейден, председатель SIE Worldwide Studios сегодня, 29 сентября.

Компания уже выпустила один важный проект в этом году — Spider Man от Insomniac Games. Следующие крупные релизы ожидаются лишь в 2019 году (Dreams и Days Gone) поэтому руководство компании сочло организацию выставки нерациональным решением. Эксперты предполагают, что реальной причиной этого стал переход Sony на консоль нового поколения, релиз которой ещё не был объявлен.

Выставка PlayStation Experience впервые начала проводиться в 2014 году. С тех пор компания Sony традиционно использует её для презентации самых интересных проектов на консолях PlayStation. Неоднократно компания отказывалась от присутствия на других крупных выставках для того, чтобы сделать свою более насыщенной.

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