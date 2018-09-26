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Кроссплатформа: Sony позволит играть онлайн с любого устройства

Техника

В Fortnite уже можно совместно играть пользователям PC, PS4, XBOX One, Nintendo Switch, Android и IOS

Токио, 26 сентября 2018, 21:38 — REGNUM  Компания Sony объявила о запуске кроссплатформенного мультиплеера для Fortnite. Бета-версия кросс-плея начала действовать сегодня, 26 сентября.

Первым «пробным» проектом кроссплатформы стал многопользовательский шутер Fortnite. Если тестирование пройдёт успешно, то в ближайшее время кроссплатформенный мультиплеер могут получить Minecraft и Rocket League.

Напомним, что в июне этого года на Sony сыпался шквал критики, поскольку игроки Fortnite с PS4 не могли пользоваться своими игровыми аккаунтами на Nintendo Switch. Это значит, что игроки теряли все свои игровые достижения и не могли взаимодействовать с партнёрами по игре. Шон Лейден, руководитель американского отделения Sony, пообещал разобраться с проблемой.

Теперь у игроков Fortnite будет один аккаунт для всех игровых платформ. Эксперты пока не берутся говорить о том, увенчается ли успехом эксперимент Sony — разные игровые устройства предполагают разное управление и ряд особенностей для каждой платформы. Если кроссплатформа Forntine выйдет из «открытого бета-теста», то ожидается, что компания обязательно попробует проделать аналогичную работу с другими популярными онлайн-проектами.

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