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«Бунтарь» Ghibli Ribelle от Maserati приедет в Россию

Техника

Цену автомобиля компания назовёт в октябре 2018 года

Москва, 28 сентября 2018, 14:09 — REGNUM  Автомобиль Ghibli Ribelle, который компания Maserati представила 27 сентября 2018 года, появится на российском рынке. Об этом 28 сентября сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Отмечается, что единственный экземпляр машины появится в России в конце октября — начале ноября 2018 года. Цену автомобиля компания назовёт уже в октябре.

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Напомним, в моторной гамме автомобиля присутствуют два бензиновых двигателя (350 л.с. и 430 л. с.) и один дизельный (275 л. с.). Все агрегаты оснащены системой турбонаддува. Название машины в переводе с итальянского переводится как «бунтарь».

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