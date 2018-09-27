BMW назвала цены на новый родстер Z4

Москва, , 16:34 — REGNUM Компания BMW назвала цены на новый родстер BMW Z4 для России. Базовый вариант автомобиля обойдётся поклонникам марки в 3 млн 190 тыс. рублей. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба российского офиса марки.

Отмечается, что на первом этапе продаж российским покупателям будут доступны Z4 sDrive20i, Z4 sDrive30i и Z4 M40i. Последняя версия оборудуется 340-сильным рядным шестицилиндровым двигателем, оснащенным технологией TwinPower Turbo. Этот мотор позволяет автомобилю разгоняться до «сотни» за 4,6 сек.

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Напомним, эту модель BMW представила в августе 2018 года на мотор-шоу Concours d'Elegance, которая прошла в городе Пеббл-Бич (штат Калифорния, США). Первый автомобиль сойдёт с конвейера завода компании 1 ноября 2018 года.

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