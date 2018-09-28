Smart представил электрический родстер на базе EQ ForTwo

Берлин, , 12:45 — REGNUM Марка Smart представила автомобиль в не вполне типичном для неё классе. Это концепт-кар под названием Forease, который компания привезёт на предстоящее мотор-шоу в Париже. Про модель 28 сентября рассказал британский портал Autocar.

https://twitter.com/autocar/status/1045582381095079936

Данная модель по факту является электрическим родстером. Причем построена она на базе компактного EQ ForTwo. Машина оборудована электрической силовой установкой мощностью 80 л. с. Ожидается, что оно позволит Forease разгоняться до 130 км/ч, причем разгон до 100 км/ч будет осуществляется за 11,5 сек.

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Напомним, автосалон в Париже начнёт свою работу 4 октября 2018 года. На мотор-шоу будет показано множество электрифицированных автомобилей, в частности модель Vision RS от Skoda.

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