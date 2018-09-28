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Honda официально представила гибридный кроссовер CR-V для ЕС

Техника

Широкая публика может увидеть автомобиль на предстоящем мотор-шоу в Париже

Токио, 28 сентября 2018, 09:01 — REGNUM  Японская марка Honda представила готовый к производству гибридный компакт-кроссовер CR-V, предназначенный для рынка Евросоюза. Об этом 27 сентября сообщил портал Motor1.

https://twitter.com/Motor1UK/status/1045372600900308992

Широкой публике автомобиль будет показан на предстоящем мотор-шоу в Париже, которое пройдёт с 4 по 14 октября 2018 года. Суммарная мощность силовой установки гибридного CR-V равна 184 л. с. Согласно заявлениям компании, автомобиль получил некую «умную» систему переключения между тремя режимами езды (электро, ДВС и комбинированным), которая должна экономить топливо и энергию.

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Напомним, прототип этого автомобиля японский автопроизводитель впервые представил в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Эксперты отмечают, что серийный автомобиль практически не отличается от прототипа.

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