«Калашников» начнёт выпуск гражданского электромотоцикла уже в 2019 году

Москва, , 11:45 — REGNUM Российский концерн «Калашников» намерен в 2019 году начать серийное производство гражданского электромотоцикла. Об этом 19 сентября сообщил портал Quto.

https://twitter.com/7777Universal/status/1042435804868554752

Представитель компании сообщил журналистам, что данный проект появился как развитие военного направления разработки. Он заявил, что концерн уже получил большие предзаказы на это транспортное средство.

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Напомним, в рамках выставки «Армия-2018», которая прошла в период с 21 по 26 августа 2018 года, концерн «Калашников» представил электромотоцикл SM-1, предназначенный для силовых структур. Он может разгоняться до 90 км/ч, запас хода составляет 150 км.

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