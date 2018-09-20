В Казахстане начали выпускать новое семейство LADA Granta

Астана, , 11:20 — REGNUM На заводе компании «Азия Авто» в Казахстане стартовало производство нового семейства модели LADA Granta. Предприятие будет выпускать автомобиль во всех вариантах кузова. Об этом 20 сентября сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что дилеры уже начали принимать предварительные заявки на приобретение Granta. Глава компании «Азия Авто» Ерик Сагымбаев заявил, что на сегодняшний день LADA является самой популярной в республике маркой.

Читайте также: Nissan создал передвижную обсерваторию на базе пикапа Navara

Напомним, новое семейство LADA Granta «АвтоВАЗ» представил в августе 2018 года на Московском автосалоне. Сейчас автомобиль выпускается в четырёх вариантах кузова: седан, универсал, лифтбек и хетчбэк.

Читайте ранее в этом сюжете: Dongfeng выпустил китайский вариант Mercedes X-Class и Nissan Navara