Волгоградские инженеры разработали «умное» колесо для робототехники

Волгоград, , 16:10 — REGNUM Адаптивный опорно-движительный модуль для мобильных робототехнических систем представили молодые инженеры на открывшейся в Волгограде выставке-форуме «ПромЭКСПО-2018», сообщает 19 сентября пресс-служба Волгоградского государственного технического университета (ВолГТУ).

«Если объяснять простыми словами, то адаптивный опорно-движительный модуль — это «умное» колесо, которое способно самостоятельно изменять свои физические параметры», — пояснил аспирант кафедры ВолГТУ Алексей Иванюк.

По его словам, в основе модуля находятся упругие металлические элементы, которые при обнаружении препятствия меняют своё сопротивление. Встроенные в устройство датчики отслеживают этот процесс и передают сигналы в вычислительный центр. Поэтому, робот фактически чувствует поверхность и способен увеличивать площадь соприкосновения колеса машины и расстояние между грунтом и днищем.

Молодой ученый пояснил, что у этой разработки нет аналогов не только в России, но и в мире.

Кроме «умного» колеса, волгоградские стартапы и студенческие лаборатории представили на выставке компактную автономную когенерационную установку, обеспечивающую подачу горячей воды и выработку электроэнергии, а также уникальный 5-осевой 3D-принтер собственной разработки.

В вузе сообщили, что в двухдневной программе форума принимают участие свыше 100 предприятий из Москвы, Волгоградской, Воронежской, Рязанской областей и Чувашии. Также свои передовые наработки на мероприятии представляют всемирно известные бренды в области автоматизации технологических процессов, повышения энергоэффективности и информационной безопасности производств.

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