ВолгГТУ провел мониторинг трудоустройства выпускников 2018 года

Волгоград, , 14:43 — REGNUM Почти половина выпускников Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ), окончивших высшее учебное заведение в 2018 году по очной форме, получили работу, сообщает 18 сентября пресс-служба вуза.

В соответствии с проведенным мониторингом, из 1 100 человек на работу трудоустроился 501. Еще 180 планируют трудоустроиться в ближайшее время. Оставшиеся выпускники продолжат образование на более высокой ступени (250 человек), пройдут службу в Вооруженных силах России (95), планируют переехать в другой регион или в другую страну. Небольшая часть опрошенных встанут на учет в Центр занятости населения — 8 человек.

«Работа по «персональному трудоустройству выпускников» осуществлялась посредством индивидуальной беседы с каждым выпускником и анкетирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг позволил ВолгГТУ получить сведения о распределении выпускников по каналам занятости, выявить выпускников с нерешенным вопросом распределения и провести дальнейшую работу с ними в трудоустройстве.

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