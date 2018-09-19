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Немецкие СМИ напомнили о «смертоносном» танке Т-34

Техника

Руководству СССР удалось легко наладить массовое производство танка Т-34 в стране из-за «простой и гениальной конструкции»

Берлин, 19 сентября 2018, 10:14 — REGNUM  Для нацистских войск, вторгшихся в 1941 г. на территорию СССР, стал настоящим «смертоносным сюрпризом» танк Т-34. Об этом пишет немецкий журнал Stern.

Авторы материала напомнили, что 30-тонный советский танк, превосходивший по различным показателям все немецкие модели танков, был очень мобильным, имел наклонную броню, а также обладал мощным орудием.

По словам экспертов, руководству СССР удалось легко наладить массовое производство танка Т-34 в стране из-за «простой и гениальной конструкции».

Авторы статьи также обратили внимание на силовую установку Т-34, дизельный V-образный двигатель B-2. По мнению экспертов, данная «новинка» была новаторской для своего времени.

Отмечается, что Германия, несмотря на все усилия, так и не получила такой танк, который мог бы соперничать на поле боя с Т-34.

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