Пятница, 14 Сентября 2018 года
17:01:16 МСК

В Польше вандалы пытались взорвать памятник советским воинам

Политика

Установленный в память о погибших солдатах Красной армии монумент получил повреждения

Варшава, 14 сентября 2018, 15:48 — REGNUM  В Польше вандалы с помощью самодельной бомбы попытались взорвать монумент, установленный в память о погибших зимой 1945 года солдатах Красной армии, сообщает 14 сентября РИА Новости со ссылкой на главу общественной организации «Курск» Ежи Тыца.

По его словам, вандалы бросили взрывное устройство в лодку, которая является частью мемориала, в результате происшествия памятник получил повреждения. 18-метровый монумент находится возле населенного пункта Миколин и был отреставрирован в 2017 году.

Читайте также: В Варшаве осквернёно кладбище-мавзолей павших советских воинов

Напомним, случаи осквернения советских памятников в Польше происходят постоянно. Хотя Варшава отрицает свою причастность к вандализму, но на деле занимается сносом советских памятников. Так, 6 августа стало известно, что в Варшаве принято решение о сносе 75 советских памятников в рамках действия закона о «декоммунизации».

Кроме того, власти Польши намерены уничтожить памятник Благодарности Красной армии, установленный в 1946 году в Скарышевском парке Варшавы. Из символа благодарности освободителям Польши от нацистов предполагается сделать экспонат Музея холодной войны, устроенного в бывших складах для боеприпасов.

Читайте также: МИД РФ: Польша допустила очередной отвратительный инцидент

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вандализм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить