В Польше вандалы пытались взорвать памятник советским воинам

Варшава, , 15:48 — REGNUM В Польше вандалы с помощью самодельной бомбы попытались взорвать монумент, установленный в память о погибших зимой 1945 года солдатах Красной армии, сообщает 14 сентября РИА Новости со ссылкой на главу общественной организации «Курск» Ежи Тыца.

По его словам, вандалы бросили взрывное устройство в лодку, которая является частью мемориала, в результате происшествия памятник получил повреждения. 18-метровый монумент находится возле населенного пункта Миколин и был отреставрирован в 2017 году.

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Напомним, случаи осквернения советских памятников в Польше происходят постоянно. Хотя Варшава отрицает свою причастность к вандализму, но на деле занимается сносом советских памятников. Так, 6 августа стало известно, что в Варшаве принято решение о сносе 75 советских памятников в рамках действия закона о «декоммунизации».

Кроме того, власти Польши намерены уничтожить памятник Благодарности Красной армии, установленный в 1946 году в Скарышевском парке Варшавы. Из символа благодарности освободителям Польши от нацистов предполагается сделать экспонат Музея холодной войны, устроенного в бывших складах для боеприпасов.

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