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Российские автопроизводители увеличили объём производства на 17,1%

Техника

В августе 2018 года темпы роста снизились из-за летних каникул

Москва, 18 сентября 2018, 13:09 — REGNUM  В период с января по август 2018 года в России было произведено около 997 тыс. легковых машин, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 18 сентября сообщило агентство «Автостат».

Аналитики также сообщают, что в августе 2018 года российские автозаводы выпустили 119 тыс. автомобилей, зафиксирован рост производства на 11,9% относительно августа 2017 года.

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Напомним, при этом в августе 2017 года из-за летних каникул останавливали производство предприятия компания Nissan, Renault, Toyota, Groupe PSA и заводы АвтоВАЗа.

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