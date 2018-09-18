35 автомобилей претендуют на звание лучшего авто в мире

Москва, , 10:02 — REGNUM Уже в апреле 2019 года станет известен лучший в мире автомобиль. Бороться за высокое звание будут 35 машин. Список претендентов огласили организаторы премии World Car of The Year 2019, сообщает портал Motor1.

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Так, в числе кандидатов на звание «лучшего автомобиля года» значатся Acura RDX, Audi A1, A6 и Q3, BMW 3 Series, X2 и i8 Roadster, Ford Focus, Hyundai Santa Fe и Nexo, Infiniti QX50, Kia Ceed/Forte, Soul и Niro EV, а также несколько моделей Jaguar, Lexus, Nissan, Toyota и Volvo.

Отмечается, что некоторые модели, включённые в список, еще даже не были официально представлены широкой публике, не говоря уже об их наличии в дилерских центрах. Например, Audi E-Tron и BMW 3 нового поколения, мировой показ которой запланирован на Парижском автосалоне в октябре 2018 года.

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Добавим, что на лучший автомобиль класса «люкс» претендуют Audi A7 и Q8, BMW 8 Series, Mercedes-Benz GLE и Volkswagen Touareg. А «лучшую городскую модель» эксперты выберут из Audi A1, BMW X2, Kia Soul, Seat Arona и Suzuki Jimmy.

Тестировать автомобили будет коллегия журю из 85 экспертов. Церемония вручения премии пройдет в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, победителем конкурса «Всемирный автомобиль года» в 2018 году стал кроссовер Volvo XC60.

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