Нелегальный рыбный промысел отследят при помощи спутников

Москва, , 12:43 — REGNUM Российские специалисты разработали цифровую систему для промысловых судов, которая позволит контролировать через спутниковую связь добычу рыбы и морепродуктов и пресекать нелегальный рыбный промысел, сообщает 18 сентября пресс-служба компании «Российские космические системы» (РКС).

Разработанная система сможет передавать в центр мониторинга информацию о местоположении, курсе и скорости движения судна, состоянии орудий лова и другого судового оборудования, а также об аварийных и нештатных ситуациях. При этом работу оборудования будет невозможно незаметно отключить или заглушить помехами.

«Россия является одним из ведущих рыбопромышленных государств и занимает 6−8 место в мировом объеме производства рыбной продукции. При этом, по оценкам Счетной палаты, ежегодный объем неучтенного экспорта в этой отрасли составляет от 15 до 30 млрд руб., — пояснил руководитель сектора научно-технического сопровождения РКС Геннадий Ревяков. — Наша разработка позволяет сделать этот бизнес полностью прозрачным для государства и общества, что принесет дополнительные доходы в бюджет страны и улучшит условия для ведения бизнеса честными участниками этого рынка».

Отмечается, что новая система будет представлена на открывшейся в Москве XVIII Международной школе по спутниковой навигации.

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