Холдинг РКС приступил к производству второго аппарата зондирования Земли

Москва, , 12:39 — REGNUM Специалисты московского Научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг «Российские космические системы») завершили заводские испытания первого и начали производство второго серийного образца комплекса приема информации, который позволит получать данные дистанционного зондирования Земли, сообщает 31 августа пресс-служба предприятия.

«В процессе разработки и изготовления комплекса НИИ ТП полностью прошел и отладил весь цикл подготовки и оснащения производства, логистику и кооперацию», — прокомментировал ход работ заместитель главного конструктора института Владимир Ромашкин.

Отмечается, что разработанный комплекс предназначен для приема информации дистанционного зондирования во всей верхней полусфере Земли с космических аппаратов с высотой орбиты от 300 км и выше. При этом новый комплекс приема призван унифицировать предложения НИИ ТП в линейке продукции для приема и обработки информации.

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