В Жуковском исследуют авиационные двигатели с эффектом сверхпроводимости

Жуковский, Московская область, , 12:19 — REGNUM Инженеры Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского изучают возможность применения технологий на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) в электрических и гибридных силовых установках для перспективной авиационной техники, сообщает 18 сентября пресс-служба предприятия.

В соответствии с сообщением, речь идет о новых концепциях летательных аппаратов короткого взлета и посадки, а также преобразуемых летательных аппаратах, взлетающих и совершающих посадку по принципу вертолета, а полет в крейсерском режиме — аналогично самолету.

Читайте также: Модели летательных аппаратов будущего представят на «Гидроавиасалоне-2018»

Преимуществом сверхпроводниковых электрических двигателей и генераторов заключается в возможности увеличения удельной мощности с нынешних 5 до 8−12 кВт/кг.

«Этот эффект достигается за счет применения современных ВТСП лент в обмотках ротора и статора. При этом, чем больше мощность двигателя, тем более ощутимый выигрыш дают ВТСП-технологии», — пояснили на предприятии.

Ученые сравнили несколько схем силовых установок с подобными двигателями и выбрали наиболее эффективные из них. Партнером ЦАГИ по проекту стал Московский авиационный институт.

Читайте также: Московские конструкторы работают над повышением скорости беспилотников