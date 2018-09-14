Московские конструкторы работают над повышением скорости беспилотников

Жуковский, Московская область, , 12:58 — REGNUM Скорость беспилотного аппарата вертикального взлета, по предварительным расчетам, может сравниться со скоростью лучших современных легких вертолетов, сообщили специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского на XII Научной конференции по амфибийной и безаэродромной авиации, проходившей в рамках деловой программы форума «Гидроавиасалон-2018».

Из сообщения следует, что московские конструкторы активно работают в направлении оптимизации современных беспилотников, а на форуме они сделали ряд научных сообщений по этой теме. Доклад о расчетной оптимизации аэродинамической компоновки беспилотника вертикального взлета и посадки многовентиляторной схемы морского базирования представил Сергей Сустин в соавторстве с Виктором Митрофовичем.

В свою очередь, модератор конференции, начальник Научно-исследовательского Московского комплекса ЦАГИ Владимир Соколянский пояснил, что в отличие от обсуждений прошлых лет, в 2018 году наиболее актуальными стали вопросы о целесообразных компоновках и размерах беспилотников, путях дальнейшего увеличения вклада расчетных методов в разработку перспективных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка «Гидроавиасалон-2018» прошла с 6 по 9 сентября в Геленджике (Краснодарский край). На ней ЦАГИ представил модель сверхзвукового пассажирского лайнера и ряд других разработок.

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