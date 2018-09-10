В «Пулково» из Дубая впервые прилетит самый большой пассажирский самолет

Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM В конце октября 2018 года в Петербург впервые прилетит самый большой в мире пассажирский авиалайнер Airbus A380−800. Аэробус авиакомпании Emirates выполнит пять рейсов из Дубая и обратно в период с 25 по 29 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «ВВСС» — управляющей компании аэропорта «Пулково».

В компании заверили, что взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны аэропорта «Пулково» способны принять огромный авиалайнер, с размахом крыльев 80 метров и максимальной взлетной массой более 500 тонн.

Аэропорт имеет необходимое оборудование для приема гиганта, а персонал наземных служб прошел профильную подготовку, заявили в управляющей компании.

«Встреча крупнейшего и одного из самых технически совершенных бортов в мире — это историческое событие для всего Северо-Запада России. Мы гордимся тем, что именно авиакомпания «Эмирейтс» впервые представит Санкт-Петербургу A380», — отметил коммерческий директор «ВВСС Евгений Ильин.

Двухпалубный самолет Airbus A380−800 авиакомпании «Эмирейтс» рассчитан на перевозку 519 пассажиров.

В весенне-летнем сезоне 2018 года авиакомпания Emirates выполняет ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай на Boeing 777−300ER и Boeing 777−200LR. Объем перевозок авиакомпании из Петербурга за 8 месяцев 2018 года составил 109 тыс. пассажиров, что на 7,2% превышает показатель за такой же период 2017 года.

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