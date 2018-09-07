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Волчанский завод испытал новый цилиндр для вагонов с горячими грузами

Техника

Выпуск собственного изделия позволит предприятию не зависеть от покупных аналогов

Волчанск, Свердловская область, 7 сентября 2018, 11:15 — REGNUM  Специалисты Волчанского механического завода (филиал Уралвагонзавода) провели испытания пневматического цилиндра, предназначенного для применения в механизме открытия и закрытия люков вагонов бункерного типа, сообщает 7 сентября пресс-служба Уралвагонзавода на своей странице Вконтакте.

«Преимущество волчанского изделия по сравнению с покупными аналогами — использование его в условиях с повышенной температурой окружающей среды до 100°С», — говорится в сообщении.

Цилиндр модели 5207 планируется применять в вагонах-хопперах модели 20−5197, а также в других вагонах бункерного типа с температурой погрузки груза не выше 400ºС.

Приемочную комиссию по оценке результатов испытаний нового изделия провели представители Уральского конструкторское бюро вагоностроения совместно с инженерами Уралвагонзавода.

Бригадир-мастер механосборочного производства предприятия Павел Денюшкин пояснил, что применение отечественной разработки избавит Волчанский завод от зависимости в покупных комплектующих, загрузит производственные мощности и создаст новые рабочие места.

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