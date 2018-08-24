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Создан новый способ круглосуточного управления спутниками

Наука

В РКС разработали сетевую архитектуру управления для перспективных орбитальных группировок

Москва, 24 августа 2018, 13:13 — REGNUM  Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС) создали новый способ управления спутниковыми группировками и круглосуточного поддержания связи с каждым из аппаратов. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в холдинге разработали сетевую архитектуру управления для перспективных орбитальных группировок. Внедрение этой системы позволит поддерживать связь с каждым спутником круглосуточно.

Кроме того, предполагается, что в новой концепции спутники будут работать в единой цифровой сети. Причём каждый из них будет выступать одновременно в роли как объекта управления, так и ретранслятора для передачи информации на другие аппараты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-белорусский спутник отправится на орбиту не раньше 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Российско-белорусский спутник отправится на орбиту не раньше 2021 года

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Космические полеты, аппараты и исследования
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