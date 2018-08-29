Производитель Суперджетов прокомментировал претензии «Якутии»

Якутск, , 09:20 — REGNUM Компания «Гражданские самолёты Сухого» прокомментировала жалобы авиакомпании «Якутия» на проблемы, возникшие при эксплуатации самолётов Суперджет. Их производитель предлагает эксплуатантам инвестировать средства в запасные двигатели и уверяет, что постоянно работает над их улучшением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «ГСС».

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«Вопросы эксплуатации, озвученные авиакомпанией «Якутия», касаются послепродажного обслуживания двигателей SaM146, установленных на SSJ100. Обслуживание двигателей регулируется отдельным соглашением между авиакомпанией и производителем двигателя — компанией PowerJet. Взаимодействие компании «Гражданские самолеты Сухого» и авиакомпании «Якутия» осуществляется в рамках контрактных обязательств между авиакомпанией и производителем самолета», — пояснили в «ГСС».

Пресс-служба компании также предоставила комментарий производителя двигателя для отечественных самолётов, компании PowerJet, которая отказалась разъяснять ситуацию с конкретными клиентами.

«Все двигатели SaM146 в зависимости от этапа эксплуатации в рамках стандартного процесса (если двигатель введен в эксплуатацию менее чем 10 лет назад) необходимо регулярно снимать с крыла и отправлять в цех», — пояснил производитель.

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Для минимизации возможных срывов и оптимизации компания PowerJet предлагает использующим отечественные самолёты авиакомпаниям инвестировать в приобретение запасных двигателей.

В PowerJet также заверили, что постоянно работают над усовершенствованием конструкции двигателя, решают возникающие проблемы и вносят улучшения.

«PowerJet наращивает мощности ремонтных цехов во Франции и в России, чтобы отвечать запросам эксплуатантов и улучшать показатели времени технического обслуживания», — также отметили в компании.

При этом производители двигателей, используемых в производстве Суперджетов, подчеркнули, что с момента ввода в эксплуатацию в 2011 года они демонстрировали коэффициент технической готовности в 99,1%, сопоставимый по уровню с коэффициентами всемирно известных двигателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Якутия» разочаровалась в самолётах Суперджет и намерена приобретать им на замену воздушные суда Boeing 737−700. Используя 5 отечественных самолётов, авиаперевозчик составлял расписание на 4, но и этого оказалось недостаточно — из строя вышли двигатели двух Суперджетов. По информации технического директора «Якутии», ремонт этих самолётов и поставки запчастей к ним заняли 8 месяцев.

«Мы на своём опыте испытали все проблемы эксплуатации новых типов воздушных судов. И на сегодня ориентируемся уже на самолёты Боинг, у которых запасные части поставляются быстро, и это налаженная система по всему миру», — заявляла директор якутской авиакомпании Ольга Фёдорова.