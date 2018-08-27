Mercedes-Benz показал на выставке в США 750-сильный Vision EQ Silver Arrow

Пеббл Бич, США, , 13:43 — REGNUM Компания Mercedes-Benz представила электрокар Vision EQ Silver Arrow, дизайн которого выполнен в стилистике спортивных автомобилей 30-х годов XX века. Фотографии машины 26 августа опубликовал портал ForceGT.

https://twitter.com/ForceGTdotcom/status/1034023331689885696

Премьера автомобиля прошла в рамках выставки Monterey Car Week, которая проходит в Пеббл Бич (штат Калифорния, США). В основу дизайн-концепции лег спорткар W125 1937 года, который является частью семейства Silver Arrow («Серебряные стрелы»).

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Диаметр передних колёс авто составляет 24 дюйма, задних — 25 дюймов. В их конструкции использовано 168 спиц. В движение электрокар приводит электрическая силовая установка мощностью 747 л. с. (550 кВт). В соответствии со стандартом WLTP, запас хода электрокара составляет 400 км.

Напомним, первый тизер Vision EQ Silver Arrow компания Mercedes-Benz опубликовала в июле 2018 года. Автопроизводитель показал новый автомобиль в виде скульптуры. Выпуск этого транспортно средства приурочен к 80-летию установления рекорда скорости моделью W125 Silver Arrow.

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