Mercedes-Benz назвал дату премьеры электрокроссовера EQC

Берлин, , 10:35 — REGNUM Mercedes-Benz выпустил тизер своего первого полностью электрического кроссовера EQC. Компания сообщила, что премьера электромобиля пройдёт 4 сентября 2018 года. Соответствующая публикация была размещена 26 августа на Twitter-странице концерна Daimler AG‏.

https://twitter.com/Daimler/status/1033625194194259968

В тизерном видео немецкий автопроизводитель показал переднюю часть электрокроссовера. Ранее в компании сообщили, что EQC будет оборудован аккумуляторной батареей, способной накапливать 70 кВт*ч энергии. С ней запас хода электрокара составит около 500 км.

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Напомним, силовая установка кроссовера состоит из двух электромоторов, суммарная мощность которых равна 407 л. с. Ожидается, что до 100 км/ч автомобиль сможет разгоняться менее, чем за пять секунд.

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