«Вертолеты России» представили на «Армии-2018» обновленный Ми-171Ш

Красногорск, , 10:37 — REGNUM Обновленный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш производства Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) представил холдинг «Вертолеты России» на военно-техническом форуме «Армия-2018», сообщает 27 августа пресс-служба предприятия на своей странице Вконтакте.

Вертолет оснащен двигателями увеличенной мощности, новой несущей системой с применением композитных лопастей, усовершенствованным набором систем защиты вертолета. Расширенные возможности технического оснащения машины демонстрируются на статической стоянке форума.

Военный транспортник Ми-171Ш предназначен для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Воздушная машина может использоваться для спасательных операций, а также нести вооружение.

Читайте также: Более 100 тыс. посетителей побывали на форуме «Армия-2018» в день открытия

Ранее У-УАЗ стал лауреатом конкурса «Авиастроитель года» в номинации «За успехи в выполнении государственного оборонного заказа» за своевременное выполнение гособоронзаказа 2017 года. Министерству обороны РФ были в полном объеме переданы произведенные предприятием вертолеты, оснащенные самым современным оборудованием, которые обеспечивают эффективное выполнение боевых задач.

Читайте также: «Вертолеты России» работают над совместным с Китаем тяжелым вертолетом