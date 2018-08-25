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Более 100 тыс. посетителей побывали на форуме «Армия-2018» в день открытия

Общество

Общее число гостей и участников форума достигло 463 тыс. человек

Более 100 тыс. посетителей побывали на форуме «Армия-2018» в день открытия
Иллюстрация: Mil.ru
Армия-2018

Кубинка, Московская область, 25 августа 2018, 11:45 — REGNUM  Форум «Армия-2018» в первый день его работы посетили более 100 тыс. человек. Об этом сегодня, 25 августа, сообщает пресс-центр форума.

Форум «Армия-2018» открылась 24 августа в подмосковной Кубинке. Посещаемость форума в день открытия составила 116 тыс. человек.

При этом в совокупности с выставочными мероприятиями в военных округах и Северном флоте численность посетителей превысила 273,5 тыс. человек.

Общее число гостей и участников форума «Армия — 2018» с начала его работы достигло 463 тыс. человек. На форуме также работают 16 иностранных военных делегаций.

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Международный военно-технический форум «Армия-2018»
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