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«Вертолеты России» работают над совместным с Китаем тяжелым вертолетом

Техника

По его словам, китайские и российские производители вертолетов находятся на финальной стадии переговоров по созданию тяжелого вертолета, а работу планируется завершить уже до конца текущего года

Москва, 27 августа 2018, 01:07 — REGNUM  Российский производитель вертолетов холдинг «Вертолеты России» широко отрыт для сотрудничества китайским партнерам, о чем сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский, передает 26 августа агентство Синьхуа.

«Китайские авиационные компании традиционно являются нашими ключевыми партнерами. Мы связаны, на мой взгляд, крепкими профессиональными и дружественными партнерскими отношениями», — заявил Богинский в недавнем интервью агентству.

По его словам, китайские и российские производители вертолетов находятся на финальной стадии переговоров по созданию тяжелого вертолета, а работу планируется завершить уже до конца текущего года.

«Сотрудничество крайне дорогое. Квалификация китайских коллег, на мой взгляд, достаточно высокая. Мы можем совместно работать и над другими проектами, отвечающими нуждам китайского рынка. Мы также можем обсудить использование некоторых компонентов, произведенных в Китае в российских вертолетах», — отметил Богинский в интервью, данном Синьхуа на выставке «Армия-2018».

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что холдинг «открыт к передаче технологий» и заинтересован в сотрудничестве со странами региона Юго-Восточной Азии.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вертолеты России» заинтересованы в сотрудничестве с Юго-Восточной Азией

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Международный военно-технический форум «Армия-2018»
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