Инженеры РКС приступили к испытанию системы контроля над беспилотниками

Москва, , 09:52 — REGNUM Инженеры холдинга «Российские космические системы» (РКС) приступили к испытаниям спроектированной в 2017 году цифровой инфраструктуры для безопасного использования беспилотников в России, сообщила пресс-служба предприятия.

В настоящее время все полеты БПЛА в России носят уведомительный характер, однако стремительный рост количества используемых аппаратов приводит к тому, что полеты становится невозможно контролировать силами управлений воздушного движения. Созданная РКС система устранит этот недостаток и позволит осуществлять полноценный контроль над ситуацией в небе.

«Оператору достаточно будет подать заявку на маршрут и получить подтверждение или перечень ограничений. План маршрута будет сформирован автоматически с учетом ограничений и уже поданных заявок. Причем этот план можно будет загрузить в память беспилотника для автономного полета. В будущем для службы доставки достаточно будет выбрать адрес назначения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что система РКС позволит передавать данные через GSM, УКВ, а также по каналам спутниковой связи и обрабатывать до 1,5 млн сообщений в секунду. Она поможет производителям и страховым компаниям следить за условиями эксплуатации техники.

Согласно данным компании Global Market Insights, мировой рынок коммерческих беспилотников к 2024 году достигнет $17 млрд. Влияние отрасли на рост ВВП будет еще выше. По оценкам консалтинговой компании McKinsey, к 2026 году благодаря росту этого рынка ВВП США будет увеличиваться ежегодно на $31-$46 млрд. Такой эффект будет достигнут благодаря собственно производству БПЛА, развитию связанных с ними сервисов, росту эффективности в различных сферах. Одной из актуальных тем для России в этой области может более эффективный мониторинг трубопроводов. Кроме того беспилотникам потребуются станции для подзарядки, площадки для взлета и посадки, сервисные центры, что позволит создать дополнительные рабочие места.

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