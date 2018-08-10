Из Пекина в Гонконг скоро можно будет доехать почти в три раза быстрее

Пекин, , 09:20 — REGNUM За девять часов езды, заплатив всего тысячу юаней ($146), пассажиры смогут добраться из Пекина в Гонконг по столь ожидаемой скоростной линии Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Гонконг, как только последняя, гонконгская секция линии будет достроена в сентябре 2018 года, сообщает 10 августа газета China Dialy.

Станция Западная Коулун в Гонконге площадью 400 тыс. кв. м находится на финальной стадии приготовлений к введению в эксплуатацию новой линии. Сейчас время поездки между Пекином и Гонконгом составляет порядка 24 часов, однако уже совсем скоро оно будет резко сокращено до девяти часов. Восемь часов езды на скоростном поезде от станции Пекин западный до Гуанчжоу южная и еще 48 минут от Гуанчжоу до Гонконга, между которыми расстояние составляет 26 км.

Ожидается, что в среднем 109,2 тыс. пассажиров ежедневно будут ездить из Гонконга до материковой части Китая посредством новой линии в первый год ее эксплуатации. Напомним также, что новые скоростные поезда семейства «Фусин» начали курсировать между Пекином и Тяньцзинем, а время перемещения между городами сократилось с 35 до 30 минут.

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