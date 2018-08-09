Две трети мировых высокоскоростных железных дорог находятся в Китае

Пекин, , 18:47 — REGNUM Скорость поездов усовершенствованной модели «Фусин», осуществляющих перевозки пассажиров по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖД) Пекин — Тяньцзинь, возросла до 350 км в час, что сократило время поездки между этими мегаполисами с 35 до 30 минут, сообщает 9 августа Синьхуа.

Одновременно снижено потребление электроэнергии такими поездами. Это стало возможным из-за того, что конструкция состава уменьшает сопротивление воздуха на 7−12%.

Особо отмечается, что стоимость проезда при этом не изменилась.

Выросло и количество скоростных поездов, курсирующих между городами, которое достигло 272 в неделю против 217 еще недавно.

В сообщении приводятся два красноречивых факта, показывающих передовую роль Китая в секторе перевозок по ВСЖД. За десять лет эксплуатации маршрута по нему было перевезено 250 млн пассажиров. Кроме того, общая протяженность ВСЖД в КНР по состоянию на конец 2017 года составила 25 тыс. км, что составляет две трети от общемировой. Иначе говоря, каждые два из трех километров ВСЖД в мире находятся в Китае.