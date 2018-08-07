Минобороны Франции начинает модернизацию танков Leclerc

Париж, , 21:38 — REGNUM Военное ведомство Франции официально объявило о программе модернизации части основных боевых танков AMX-56 Leclerc, состоящих на вооружении французской армии, сообщает 7 августа портал armyrecognition.com.

Французское военное ведомство опубликовало шестилетние планы финансирования на 2019−2025 годы, в которых содержится пункт о выделении денежных средств на частичную модернизацию основных боевых танков.

Одни из самых дорогих в мире танков, стоимость которых еще в 2012 году доходила до шести млн. евро за одну боевую машину, будут оснащены модульным навесным бронированием, решетчатыми экранами моторного отсека и кормовой части башни, а также новыми системами связи и управления для более эффективного взаимодействия в составе подразделения.

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Стоит отметить, что модернизация затронет лишь сотню танков из имеющихся у Франции 406 единиц.

Напомним, основной боевой танк AMX-56 Leclerc был создан в 80-х годах ХХ века и является самым «молодым» среди танков блока НАТО.

В 2014 году Министерство обороны Франции сообщило о программе Scorpion, в рамках которой должна была произойти модернизация танка Leclerc и создание еще трех бронемашин: многоцелевой бронемашины Griffon, разведывательной бронемашины Jaguar и лёгкой бронемашины VBMR-L.

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