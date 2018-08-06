Понедельник, 6 Августа 2018 года
11:38:37 МСК

За «секретным» оружием Т-14 по версии National Interest стоит нечто большее

Техника

В прямом смысле слова восторженное описание возможностей комплекса активной защиты (КАЗ) «Афганит», установленного на Т-14, может быть направлено на активизацию интереса Пентагона к созданию аналогичных систем

Москва, 6 августа 2018, 11:28 — REGNUM  Издание The National Interest ничего не «рассекретило» и ничего нового про «Армату» не открыло: статью о системах активной защиты российского танка Т-14 «Армата» стоит расценивать в первую очередь как удовлетворение читательского спроса, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Но если посмотреть на этот вопрос поглубже и пошире, можно допустить и нечто более интересное. В прямом смысле слова восторженное описание возможностей комплекса активной защиты (КАЗ) «Афганит», установленного на Т-14, может быть направлено на активизацию интереса Пентагона к созданию аналогичных систем.

Напомним, в США до сих пор не разработана ни одна система активной защиты бронетехники. Признав эффективность подобных комплексов и необходимость их установки на бронетехнику, на данный момент Пентагон вынужден сотнями закупать израильские КАЗ Trophy.

Это может означать, что военное ведомство США поставило крест на разработках аналогичных отечественных систем и выбрало самый простой путь решения данной проблемы.

Не исключено, что The National Interest через публикации материалов о «инновациях и не виданных ранее системах» нового российского танка пытается убедить Пентагон в необходимости финансирования работ по созданию собственных КАЗ в США.

Читайте также: National Interest сообщил о «секретном» оружии «Арматы»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Актуальные комментарии сотрудников редакции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить