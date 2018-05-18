Вооруженные силы Канады ищут экспертов для защиты бронетехники от хакеров

Оттава, , 09:21 — REGNUM Вооруженные силы Канады ищут специалистов для обучения военных техников защищать компьютерное оборудование бронетехники от хакерских атак, сообщает CBC.

По данным телеканала, министерство обороны страны озаботилось данной проблемой в связи с присутствием в современной военной технике компьютерного оборудования, которое может быть выведено из строя при хакерской атаке.

Так, одним из поводов послужил инцидент в 2017 году, когда сотрудники специализирующейся на кибербезопасности израильской компании Argus Cyber Security дистанционно остановили военную машину путем блокировки ее двигателя. Специалисты сумели подключиться к компьютеру через смартфон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские исследователи обнаружили брешь в системе безопасности бесключевого доступа к автомобилю. По их данным, для угона автомобиля потребуется около $22 и всего 30 секунд.

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