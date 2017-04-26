Китайцы угнали автомобиль с бесключевым доступом за 30 секунд

Пекин, , 14:44 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили брешь в системе безопасности бесключевого доступа к автомобилю, сообщает портал Wired.

Оказывается, для того, чтобы совершить угон автомобиля потребуется около $22 и всего 30 секунд времени. Автопроизводители и угонщики давно знают о методе взлома, когда подменяется сигнал брелока, в результате чего злоумышленник может проникнуть в автомобиль и даже угнать его. Но техника успешно работает до сих пор.

Команда Unicorn пекинской фирмы Qihoo 360, занимающейся безопасностью, не только продемонстрировала еще раз возможность подобного взлома, но и показала, что он может быть очень дешевым и простым, чем когда-либо. Демонстрацию компания провела в Амстердаме на конференции Hack in the Box.

Они создали устройства, которые обошлись им всего в $ 22. Техника взлома следующая — один из хакеров находится поблизости от ключа жертвы, а другой находится рядом с автомобилем. Устройство у автомобиля подменяет сигнал от ключа, заставляя активироваться систему автомобиля, которая начинает ожидать код подтверждения.

Вместо того, чтобы взламывать код, первое устройство просто копирует сигнал, передает его второму, которое, в свою очередь, отправляет сигнал на ключ. Ключ отправляет код, который уже перехватывается ближайшим к нему устройством, оно передает этот код другому, которое уже передает сигнал автомобилю. Взлом с подобным оборудованием можно осуществить в случае, когда автовладелец находится в сотнях метров от своего автомобиля.

Специалисты из Qihoo 360 разместили ролик, в котором они демонстрируют, как работает техника взлома.

Напомним, 17 апреля в Ростове-на-Дону полиция задержала троих автоугонщиков, которые использовали высокотехнологичное оборудование для угона дорогих автомобилей. Преступники просто отключали автосигнализации. Используя данную технику взлома, они угнали семь машин, ущерб от их действий составил около 12 млн рублей.