Kia выпустит новый субкомпактный кроссовер KX1

Пекин, , 07:20 — REGNUM Kia выпустит новый кроссовер KX1, который является адаптированной для китайского рынка версией субкомпактного кроссовера Stonic, об этом 17 мая сообщил портал NJCar со ссылкой на сайт автомобильной промышленности Китая.

От своего собрата китайская версия авто отличается бамперами, воздухозаборниками и оптикой, в частности, машина получила иные противотуманные фары. Под капотом машины находится двигатель 1,4 л, мощность которого составляет 95 л.с. Базовый вариант авто обойдётся покупателям в 978 тыс. рублей по текущему курсу.

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Напомним, модель Stonic южнокорейский автопроизводитель впервые показал широкой публике в июне 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Этот самый маленький кроссовер компании дебютировал одновременно с моделью Kona от Hyundai.

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