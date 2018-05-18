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Глава Ростеха рассказа Путину про мотоциклы «Кортеж»

Техника

«Надо, чтобы лучше был»

Глава Ростеха рассказа Путину про мотоциклы «Кортеж»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Сергей Чемезов

Москва, 18 мая 2018, 01:30 — REGNUM  Ростех разработал мотоцикл к линейке «Кортеж», однако не успел его еще довести до ума, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в беседе с президентом России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба президента России.

По словам Чемезова, мотоцикл в данный момент доводят до ума, но уже сейчас мотоцикл получился красивым и «нисколько не уступает любым западным производителям». В ответ на это Путин пожелал, чтобы мотоцикл был лучше западных аналогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России отметил новые автомобили «Кортеж» и призвал Ростех наладить их массовое производство, чтобы автомобили этой серии могли позволить себе люди с любым достатком.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин дал путёвку в жизнь новой российской марке легковых автомобилей

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