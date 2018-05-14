В мае компания Ford повысила цены почти на все автомобили

Москва, , 10:58 — REGNUM В мае 2018 года Ford повысил цену на свои автомобили в России на 18−35 тыс. рублей, изменения коснулись практически всех моделей 2018 года, об этом 14 мая сообщило агентство «Автостат».

Аналитики пишут, что не изменилась цена новой версии Ford Explorer, однако они отмечают, что этот автомобиль был выведен на российский рынок совсем недавно — в апреле 2018 года.

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Цена седана и хэтчбэка Fiesta выросла на 18 тыс. рублей, все версии Focus и Кроссовер Ford Ecosport подорожали на 22−23 тыс. рублей.

Цена ещё одного автомобиля класса SUV — Ford Kuga выросла на 33 тыс. рублей, сильнее всего подорожал седан Ford Mondeo — на 35 тыс. рублей.

Таким образом, стоимость базовых комплектаций автомобилей сейчас составляет: Ecosport — 972 тыс. рублей; седан Fiesta — 717 тыс. рублей; хэтчбэк Fiesta — 803 тыс. рублей; седан Focus седан — 1 млн 12 тыс. рублей; хэтчбек Focus — 865 тыс. рублей; универсал Focus — 1 млн 22 тыс. рублей; Kuga — 1 млн 494 тыс. рублей; Mondeo —1 млн 385 тыс. рублей.

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Напомним, ранее аналитики назвали пятерку самых дешёвых иномарок, представленных на российском рынке. Первое место занял хэтчбек Ravon R2 (439 тыс. рублей), второе — Datsun on-DO (451 тыс. рублей), третье — Ravon Nexia (449 тыс. рублей). В ТОП-5 также попали китайские Brilliance H230 (459 тыс. 900 рублей) и FAW Oley (491 тыс. рублей).

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