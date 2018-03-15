Набережные Челны, Татария, , 09:34 — REGNUM Российский производитель «КамАз» перешел к новому этапу импортозамещения, на конвейере завода в кабины грузовиков будут устанавливаться детали российского производства, об этом 14 марта сообщила пресс-служба компании.

В частности, в скором времени в салоне тягачей будут устанавливаться отечественные кожухи для отопителя, сонцезащитные козырьки и надоконные полки.

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Последние производит компания «Автокомпонент» из Нижнего Новгорода, отмечается, что при её производстве используется технология из Германии Spray Skin («Напыляемая кожа»).

Отмечается, что по подобной технологии детали для интерьера производят различные мировые автопроизводители. При этом себестоимость изделия получается на 40% ниже, чем у зарубежных аналогов.

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В 2018 году предприятие планирует выпустить более 10 тыс. грузовиков, в салонах 7 тыс. из них будут установлены эти детали интерьера.

Напомним, 1 марта 2018 года «КамАз» сообщил о том, что на заводе компании был собран первый экземпляр модели тягача 65 209. Этот грузовик российский производитель показал впервые на мотор-шоу «Комтранс-2017».

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