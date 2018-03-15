На Московском автосалоне представят машины проекта «Кортеж»

Москва, , 08:21 — REGNUM В августе текущего года на Московском международном автомобильном салоне могут представить автомобили проекта «Кортеж», предназначенные для членов правительства и президента. Об этом сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

«Широкому кругу планируется представить линейку машин на Московском международном автомобильном салоне», — отметил собеседник агентства.

По его словам, речь идет о седане и минивене.

Напомним, ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что заказать автомобиль проекта «Кортеж», в том числе бронированный или в люксовом варианте, сможет каждый желающий, начиная уже с 2019 г.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Кортеж», в рамках которого будет создан модельный ряд автомобилей представительского класса, реализуется в соответствии с поручением главы государства от 2012 года. Предполагается, что в линейку автомобилей для высших чиновников войдут лимузин, седан, внедорожник и минивэн.

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