Новая LADA 4x4 будет похожа на старую модель

Самара, , 07:59 — REGNUM Новое поколение внедорожника LADA 4×4 получит ту же внешность, что и его предшественник, заявил журналистам дизайнер Стив Маттин, его слова 14 марта передало издание Motor.

Представитель компании также опроверг слухи о том, что новая версия автомобиля будет построена на базе кроссовера Duster.

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Он сообщил, что на данный момент руководство «АвтоВАЗа» еще не выбрало ту платформу, которая ляжет в основу будущего авто и добавил, что расположение двигателя у новой модели может стать как продольным, так и поперечным.

Как рассказал Маттин, внедорожник следующего поколения будет производиться на заводе в Ижевске, автомобиль получит новую цветовую гамму.

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Издание отмечает, что ранее в СМИ прошла информация о том, что автомобиль могут начать собирать в Бразилии и старт производства запланирован на 2021 год.

Напомним, ранее компания заявила, что популярный седан Vesta получит те же опции, которые ранее получили универсал Vesta SW и SW Cross. В их число входят задние дисковые тормоза, круиз-контроль и ограничитель скорости.

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