В Японии разработали самый долговращающийся спиннер

Токио, , 09:22 — REGNUM В Японии разработали спиннер, способный вращаться дольше других моделей. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс».

Новый спиннер, разработанный японскими машиностроителями, сможет вращаться 13,5 минут. При этом обычное время вращения изделия не превышает нескольких минут.

По словам разработчиков, их модель, получившая название Saturn Spinner, является самой долговращающейся в мире. Для этого при ее создании были использованы подшипники, предназначенные для космических спутников.

Предполагается, что цена за изделие составит 17 тысяч японских йен (157 долларов США).

Спиннер представляет собой игрушку, состоящую из подвижной и неподвижной частей. Для того чтобы начать вращение, необходимо запустить его внешнюю часть. Для этого достаточно легкого касания пальцем. При этом вес деталей подобран таким образом, чтобы сохранять свободное вращение спиннера в течение максимального количества времени.

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