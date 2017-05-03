Китай взялся за строительство мини-АЭС собственной разработки

Пекин, , 12:06 — REGNUM Сегодня, 3 мая, стало известно о том, что Китай приступил к строительству национальных мини-АЭС. Первую такую атомную станцию возведут на острове Хайнань. Однако о технических характеристиках этой станции известно пока мало. Об этом сообщило Международное радио Китая (CRI).

Первая мини-АЭС получила название. Она имеет реактор ACP-100. Мощность станции будет составлять примерно 100 МВт, что примерно в десять раз меньше, чем у стандартных АЭС.

Также известно, что эта маломощная атомная станция будет использоваться для энергетического обеспечения и отопления отдельных жилых районов. Как отмечает CRI, эта мини-АЭС своего рода домашняя станция, которая пришла на смену бойлерам и угольным тепловым электростанциям.

АЭС «Линлун» уже получила всю необходимую документацию на работу от МАГАТЭ. Так, она стала первой мини-АЭС в мире, которая успешно прошла все процедуры международной атомной организации.

Сейчас в Китае уже работает 30 АЭС, еще 24 станции строятся, а к 2050 году их количество будет составлять 110. В настоящее время КНР потребляет наибольшее количество электроэнергии по отношению к любой другой стране. Только в 2014 году Китай потребил 5,4 млрд мегаватт-часов электроэнергии. В США за это время — 4,6 млрд мегаватт-часов. Поэтому до сих пор Китай не может значительным образом снизить долю угольной генерации в своем энергобалансе, но все же прилагает для этого немало усилий. Однако ставка в будущем делается именно на атомную энергетику.

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Китайский «мирный атом» выходит на глобальный уровень

Так, в марте 2016 года Пекин приступил к процессу строительства, по крайней мере, трех экземпляров передвижных плавающих ядерных электростанций, которые обеспечат энергией удаленные места морской нефте‑ и газодобычи. Завершиться строительство должно к 2019 году. Потом они будут постоянно находиться в экстерриториальных водах и смогут переместиться в любую точку Мирового океана.

Атомные станции малой мощности — это один из самых реальных вариантов разрешения проблемы с энергообеспечением удаленных районов. Как правило, на труднодоступных территориях низкая плотность населения. Соответственно, проблема развития энергетики не может решиться крупным сетевым строительством. В этом случае маломощные АЭС решают сразу ряд важных энергетических проблем и повышают уровень жизни населения в таких районах.

Необходимость мини-АЭС давно осознали, например, в Японии. Причем на примере этой страны стало понятно, что подобные станции могут быть эффективным и в условиях мегаполисов. Работы одного отдельного такого устройства достаточно для того, чтобы снабдить энергией определенное количество жилых домов, небоскребов или небольшого завода. Малые АЭС не занимают много места. Как отмечают «Новости энергетики», небольшие станции могут компенсировать пиковые нагрузки в крупных городских зонах.

К примеру, японская компания Toshibа уже не один год разрабатывает проект атомной станции малой мощности (АСММ) — Toshiba 4S. Мощность такой АЭС должна будет составить 10 МВт, срок эксплуатации — 30 лет без отгрузки топлива, размер — 22 на 16 на 11 метров. Для такой станции используется топливо из металлического сплава плутония, урана и циркония. Станция требует эпизодического контроля, зато ей не нужно постоянное обслуживание. Подобный реактор японцы планирует использовать в различных сферах деятельности, в том числе и при добыче нефти. Серийный выпуск таких АЭС планируется наладить к 2020 году.

Подобный проект был и в СССР — проект «Елена». Демонстрационный прототип «Елены» уже 12 лет успешно работает в Институте атомной энергии. Разработана такая мини-АЭС была в Курчатовском институте. Теплофикационная мощность установки — около 3 МВт, а электрическая — порядка 100 кВт. Этой мощности достаточно, чтобы обеспечить основные энергетические потребности небольшого посёлка.

В России вообще атомные реакторы малой мощности уже несколько десятков лет успешно используются в судоходстве. Так, на Балтийском заводе, почти в центре Петербурга, был построен энергоблок «Академик Ломоносов» с двумя модифицированными двигателями KЛT-40С для плавучей АЭС (ПАЭС), который может вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 300 МВт тепловой энергии. Он может использоваться в качестве опреснителя, давая ежедневно до 240 тыс. кубометров чистой воды. В 2019 году этот реактор планируется ввести в эксплуатацию в городе Певек на Чукотке. Правда, в случае с «Академиком Ломоносовым» не обходится без протестов «зеленых». В апреле активисты Гринписа провели протест против запуска реакторов плавучего энергоблока.

Для России плавучие АЭС и АЭС малой мощности также могут оказаться очень эффективными в труднодоступных регионах, в зонах децентрализованного энергоснабжения. Прежде всего, это Крайний Север и Дальний Восток. К тому же в этих регионах имеются значительные запасы полезных ископаемых. Их добыча не развивается или останавливается зачастую именно по причине большой затратности в сфере энергетики и транспорта.

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