В России могут возродить производство мобильных атомных электростанций

Москва, , 18:00 — REGNUM Российские ученые-ядерщики вновь заинтересовались проектом мобильной атомной электростанции, которую можно быстро перебросить в любую точку мира, сообщает телеканал НТВ.

По информации телеканала, этот проект был уничтожен в 1980-е годы, в ходе горбачевской «перестройки». Тогда, после Чернобыльской катастрофы, в СМИ была устроена настоящая «антиядерная истерия». Теперь этот уникальный проект придется восстанавливать буквально по крупицам.

Были изготовлены две мобильные атомные электростанции «Памир», одна из которых успешно отработала полевые испытания.

Комплексы «Памир» располагались на тяжелых гусеничных или колесных военных тягачах. Полностью автоматизированную мобильную АЭС обслуживали не более 30 человек.

По некоторым данным, на полной мощности комплекс «Памир» мог работать три года, а в режиме консервации — до 10 лет.

Сейчас этот проект привлек внимание Минобороны России как наиболее подходящий для условий Крайнего Севера.

Тем не менее утрата с распадом СССР научных наработок, технологий и производственных мощностей не позволит быстро возродить этот уникальный проект.

По мнению некоторых специалистов, даже при условии щедрого финансирования на возрождение мобильных АЭС потребуется не менее 10 лет.

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