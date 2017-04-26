Среда, 26 Апреля 2017 года
18:53:42 МСК

В России могут возродить производство мобильных атомных электростанций

Наука

Проект, уже прошедший полевые испытания, был уничтожен в 1980-е годы, в ходе горбачевской «перестройки»

Виктор Кузнецов. Берия — главный герой атомного проекта СССР
Виктор Кузнецов. Берия — главный герой атомного проекта СССР

Москва, 26 апреля 2017, 18:00 — REGNUM  Российские ученые-ядерщики вновь заинтересовались проектом мобильной атомной электростанции, которую можно быстро перебросить в любую точку мира, сообщает телеканал НТВ.

По информации телеканала, этот проект был уничтожен в 1980-е годы, в ходе горбачевской «перестройки». Тогда, после Чернобыльской катастрофы, в СМИ была устроена настоящая «антиядерная истерия». Теперь этот уникальный проект придется восстанавливать буквально по крупицам.

Были изготовлены две мобильные атомные электростанции «Памир», одна из которых успешно отработала полевые испытания.

Комплексы «Памир» располагались на тяжелых гусеничных или колесных военных тягачах. Полностью автоматизированную мобильную АЭС обслуживали не более 30 человек.

По некоторым данным, на полной мощности комплекс «Памир» мог работать три года, а в режиме консервации — до 10 лет.

Сейчас этот проект привлек внимание Минобороны России как наиболее подходящий для условий Крайнего Севера.

Тем не менее утрата с распадом СССР научных наработок, технологий и производственных мощностей не позволит быстро возродить этот уникальный проект.

По мнению некоторых специалистов, даже при условии щедрого финансирования на возрождение мобильных АЭС потребуется не менее 10 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Три из 15 атомных энергоблоков на Украине находятся в ремонте

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Атомная энергетика
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.04.17
Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Общество
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
Под ударом: Налоговый маневр превратит пенсии в пособия по бедности
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Главе Якутии «третий срок уже не светит, второй бы досидеть»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
Марат ШибутовНефтегазовая отрасль Казахстана: стагнация с политическими рисками
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Юрий СеливановПольский шлях на Одессу
ОдессаУкраина Украина и Польша Экономика
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКиев «оштрафовал» «Газпром» на $6,5 млрд, а что дальше? — обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное