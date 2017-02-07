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«Строительство ВСМ Москва—Казань потребует решения ряда социальных проблем»

Техника
Высокоскоростная магистраль между Москвой и Казанью может быть запущена до 2022 года

Москва, 7 февраля 2017, 18:00 — REGNUM  Китайские инженеры приступили к созданию нового поколения поездов, которое будет предложено для перевозки пассажиров по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Скорее всего, российским инженерам придется воспользоваться китайскими технологиями, поскольку самостоятельно в России аналогичные поезда создать не могут, а немецкие варианты слишком дороги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский.

«Скорее всего, по первой российской ВСМ пойдут китайские поезда — новейшей модели или не самой новой», — заявил Андриевский.

«В России ходят «Сименсы» с максимальной скоростью 250 км/ч. Вряд ли российские инженеры смогут самостоятельно создать поезда со скоростью движения в 400 км/ч. Немецкие технологии, как правило, дороже китайских, так что нас ждет опять китайское решение», — подчеркнул он.

Ничего плохо в этом нет, считает эксперт, даже наоборот, — особенно учитывая тот факт, что Китай обладает самой развитой сетью ВСМ в мире. «Уже сейчас существует российско-китайская модель грузового поезда, который может двигаться со скоростью 350 км/ч. Так что и пассажирская модель будет либо китайской, либо китайско-российской», — прогнозирует первый вице-президент «Российского союза инженеров».

Тем не менее делать какие-либо твердые предположения по поводу реализации проекта ВСМ пока что тяжело, особенно если учесть, что он уже обсуждается около пяти лет, продолжил Андриевский. «В 2012 году магистраль планировалось запустить к 2018 году. Соответственно, если сейчас идет только проектировка участка ВСМ Москва — Казань до Владимира, то лет через пять, в самом лучшем случае, магистраль будет полностью готова», — отметил эксперт.

В то же время при обсуждении проекта ВСМ придется решать не только технологические проблемы, но и социальные. «Владимирцы не верят своей администрации, которая обещает приток инвестиций и туристов. Они обеспокоены судьбой своих домов и возможным ухудшением экологии области», — заявил Андриевский, добавив, что в регионе должны будут уничтожены около 50 жилых участков, «и как будет решаться эта проблема — пока неясно».

ОАО «РЖД» уже не раз испытывало подобные трудности при прокладывании новых маршрутов, напомнил он: «Попытки изъятия земель при прокладывании федеральных трасс — всемирная практика, требующая «всего лишь» безусловного уважения к собственнику и приличной компенсации. Но в России с этим дела обстоят неважно, поэтому народ и беспокоится».

«В какой-нибудь Германии, например, отдельный немец был бы даже доволен, что через его дом пройдет трасса, поскольку он знает — государство чувствует себя в долгу перед собственником, и он может рассчитывать на солидную компенсацию, на которую он купит приличный участок и дом, не хуже прежнего», — отметил вице-президент «Российского союза инженеров».

Даже в Китае — мировом лидере строительства, — государственная позиция в отношении собственника даже более уважительная, чем в России. «Так, известен случай 2012 года, когда фермер Луо Баоген отказался от компенсации за снос своего дома, посчитав ее недостаточной. Государству пришлось построить запланированную трассу так, чтобы она огибала дом, буквально в полуметре от него. Дом Баогена стал символом протеста против принудительного сноса собственности во всем мире. Очень скоро, впрочем, ему пришлось согласиться на переезд», — отметил Андриевский.

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Отметим, что ВСМ Москва — Казань протяженностью 770 км станет первой в России магистралью со скоростью движения от 200 до 400 км в час. Предполагается, что она станет частью высокоскоростной магистрали, которая соединит столицы России и Китая.

Поезда, которые смогут развивать соответствующую скорость, разрабатываются Китайской железнодорожной корпорацией. Китайские инженеры готовятся провести испытания этих составов сначала у себя на ВСМ между Пекином и Шэньяном. Как отметили в пресс-службе китайской корпорации, первые опытные образцы будут переданы российской стороне не позднее 2020 г.

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Проект ВСМ "Москва—Казань"
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