В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань

Пекин, , 08:24 — REGNUM Китайская железнодорожная корпорация China Railway Corporation (CRC) ведет разработку высокоскоростных составов, которые будут эксплуатироваться на высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Как отметили в пресс-службе китайской корпорации, первые опытные образцы будут переданы российской стороне не позднее 2020 г.

Китай сделает для России «обычные» высокоскоростные поезда, не применяя при этом технологию маглевов — поездов на магнитных подушках. Это решение принято совместно и основывается на снижении стоимости как самих составов, так и эксплуатации железнодорожных путей, пишет «Чжунго жибао».

После того как первый состав будет готов, китайские инженеры проведут ряд испытаний на территории КНР, после чего поезд будет передан для тестов российской стороне. Испытание пассажирских поездов в Китае пройдет на высокоскоростной магистрали Пекин — Шэньян.

Общая протяженность ВСМ Москва — Казань составит около 770 км. Стоимость проекта составляет не менее 1 трлн рублей. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию ВСМ Москва — Казань может стать частью высокоскоростной магистрали, которая соединит столицы РФ и КНР. ВСМ Москва — Казань должна стать первой в России магистралью со скоростью движения от 200 до 400 км в час, она соединит Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, высокоскоростная магистраль между Москвой и Казанью может быть запущена до 2022 года.

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