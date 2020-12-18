Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM Спуск на воду уникальной ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) «Северный полюс» произведут 18 декабря «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург, входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация»). Об этом говорится в сообщении судозавода.

Уточняется, что ЛСП «Северный полюс» была сделана по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), в задачи судна входит проведение океанографических, акустических, геофизических и геологических наблюдений в Северном Ледовитом океане.

Также указывается, что данное судно научно-экспедиционного типа не имеет аналогов в мире, оно способно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до десять узлов. При этом запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет.

Кроме этого, отмечается, что научный центр новой ЛСП оснащён современной лабораторией, средствами бесперебойной связи и рассчитан для одновременной работы 34 научных сотрудников. В то же время «Северный полюс» будет оснащён взлётно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолётов типа Ми-8 и Ми-38.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморье на «Восточной верфи» 18 декабря спустили на воду первый дальневосточный краболов «Охотск».